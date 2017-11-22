22.11.2017 | 16:01

Пензенские каратисты вернулись из Сочи, где они принимали участие в VIII летней спартакиаде учащихся России.

За награды сражались Святослав Кабанов, Никита Еремин, Мария Костригина и Никита Шумилин. Они выступали в возрастной группе 14 - 15 лет.

«Я думаю, что три медали - это эффективное выступление представителей Пензенской области. Мы завоевали два серебра и одну бронзу: серебро взяли Шумилин Никита и Кабанов Святослав, а Костригина Мария стала бронзовым призером. Я думаю, что для этой спортсменки (она только недавно перешла в категорию 14-15 лет) все поединки были достойно проведены», - отметил тренер СДЮШОР «Витязь» Александр Бурментьев.

Турнир на берегу Черного моря проходил на протяжении трех дней.

«Самыми тяжелыми соперниками были один московский мальчик и двое из Челябинска. В финале я проиграл челябинцу - он подловил меня на скорости, то есть я за ним не успел», - рассказал участник состязаний Святослав Кабанов.

Впереди юных пензенских каратистов ждут новые состязания. До конца года спортсмены планируют выступить на турнирах в Санкт-Петербурге, Туле и Москве.