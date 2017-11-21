Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|21 ноя 2017|20:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  69.82  |  $  59.46
 

Спорт | В чемпионате баскетбольной любительской лиги лидируют две команды

21.11.2017|18:36
Печать

Две сильнейшие баскетбольные дружины Сурского края продолжают доминировать в чемпионате Пензенской любительской лиги. И «ХЭТ», и «Биокор» не теряют очки, побеждая соперников одного за другим.

«Электротехники» встречались с зареченским «Оллстарс» и выглядели абсолютными фаворитами. Но звезды, пропустив стартовый рывок «ХЭТ», со счетом 2:14, в дальнейшем выровняли ситуацию. Положение оставалось напряженным до последних минут встречи, и все же опыт пензенцев сказался. Они сохранили хладнокровие и вырвали победу - 68:63.

«Биокор», наоборот, сопротивления не встретил со стороны «Атланта». Матч превратился в легкую прогулку и закончился разгромом - 102:64.

В других матчах тура также были зафиксированы крупные результаты. Сборная Государственного университета была сильнее «ПУЭРа» - 94:61, а «Флайтим» обыграл воспитанников спортшколы «Союза» - 99:70. Кстати, «для летающей команды» это победа стала первой в чемпионате ПЛБЛ в нынешнем сезоне.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!