Спорт | В чемпионате баскетбольной любительской лиги лидируют две команды

21.11.2017 | 18:36

Две сильнейшие баскетбольные дружины Сурского края продолжают доминировать в чемпионате Пензенской любительской лиги. И «ХЭТ», и «Биокор» не теряют очки, побеждая соперников одного за другим.

«Электротехники» встречались с зареченским «Оллстарс» и выглядели абсолютными фаворитами. Но звезды, пропустив стартовый рывок «ХЭТ», со счетом 2:14, в дальнейшем выровняли ситуацию. Положение оставалось напряженным до последних минут встречи, и все же опыт пензенцев сказался. Они сохранили хладнокровие и вырвали победу - 68:63.

«Биокор», наоборот, сопротивления не встретил со стороны «Атланта». Матч превратился в легкую прогулку и закончился разгромом - 102:64.

В других матчах тура также были зафиксированы крупные результаты. Сборная Государственного университета была сильнее «ПУЭРа» - 94:61, а «Флайтим» обыграл воспитанников спортшколы «Союза» - 99:70. Кстати, «для летающей команды» это победа стала первой в чемпионате ПЛБЛ в нынешнем сезоне.