20.11.2017 | 10:51

Пензенские гимнасты стали лучшими на первенстве России по спортивной гимнастике среди юношей в возрасте 11-13 лет.

«В соревнованиях приняли участие 95 спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации: 47 человек по программе 1-го разряда и 48 по программе 2-го разряда», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

В последний соревновательный день в ДС «Буртасы» прошли финалы в отдельных видах многоборья. Гимнасты боролись за победу в опорном прыжке, на брусьях и перекладине.

В итоге золото в опорном прыжке по программе 1-го разряда завоевал пензенец Иван Шкуров. По программе 2-го разряда две бронзовые награды в опорном прыжке и упражнении на перекладине получил Артем Царев.