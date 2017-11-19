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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл китайскому «Ценг Тоу» - 3:4

19.11.2017|10:58
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Председатель Законодательного собрания, мэр, министр спорта региона, его заместитель - все болели за «Дизель». Чиновники пришли поддержать пензенскую команду, которой противостояла дружина из Поднебесной.

«Я люблю хоккей, я болельщик с самых юных лет. Я хорошо помню, как наши звезды пензенские: Кожевников, Первухин, братья Голиковы - еще играли на открытой арене», - признался председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

По словам главы администрации г. Пензы Виктора Кувайцева, командные виды спорта надо пропагандировать, потому что именно в коллективе формируются взаимоотношения, где люди чувствуют, что можно опереться на плечо товарища.

«Дизель» встречался с китайским «Ценг Тоу». Перед этой игрой пензенская команда находилась на 13-й строчке в турнирной таблице, противник - на 16-м месте.

«Задача у команды - чтобы по окончании основного круга соревнований мы были в зоне плей-офф, участвовали в плей-офф. Поэтому ребята борются сейчас, мы впервые в этой домашней серии вошли в плей-офф», - пояснил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

И все же матч у сурской команды не получился. «Дизель»уступил со счетом 3:4. Желто-синие переместились на 15-ю строчку в турнирной таблице. Впереди игра с «Саровом» и матчи на выезде в Китае.

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