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Спорт | В Пензе в первенстве России по водному поло выиграла новосибирская команда

18.11.2017|17:12
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Ватерполисты, представляющие пензенскую школу водных видов спорта в первенстве страны, заняли пятое место по итогам первого тура.

В соревнованиях принимали участие коллективы из Сибири, Поволжья, центральной части России, с Урала. Практически со всеми соперниками пензенская дружина играла на равных. Ничейные результаты были зафиксированы в матчах хозяев с новосибирской «Сибирью» и чеховской командой спортшколы олимпийского резерва. А в поединке против сборной Челябинской области пензенцы, благодаря удачной концовке, и вовсе вырвали победу со счетом 6:5.

Заключительный поединок наши юноши проводили против еще одной команды из Новосибирска. «Сибмолод» до этой встречи шел в лидерах, имея 100%-й результат. Не изменили гости свои победные традиции и в последнем матче. До перерыва пензенцы держались стойко - 3:3 после первой половины игры. Но затем сибиряки стали наращивать преимущество и в итоге добились крупного успеха - 8:3.

«Сибмолод» остался единственным коллективом в первенстве России, не потерявшим ни одного очка.

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