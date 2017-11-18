18.11.2017 | 17:12

Ватерполисты, представляющие пензенскую школу водных видов спорта в первенстве страны, заняли пятое место по итогам первого тура.

В соревнованиях принимали участие коллективы из Сибири, Поволжья, центральной части России, с Урала. Практически со всеми соперниками пензенская дружина играла на равных. Ничейные результаты были зафиксированы в матчах хозяев с новосибирской «Сибирью» и чеховской командой спортшколы олимпийского резерва. А в поединке против сборной Челябинской области пензенцы, благодаря удачной концовке, и вовсе вырвали победу со счетом 6:5.

Заключительный поединок наши юноши проводили против еще одной команды из Новосибирска. «Сибмолод» до этой встречи шел в лидерах, имея 100%-й результат. Не изменили гости свои победные традиции и в последнем матче. До перерыва пензенцы держались стойко - 3:3 после первой половины игры. Но затем сибиряки стали наращивать преимущество и в итоге добились крупного успеха - 8:3.

«Сибмолод» остался единственным коллективом в первенстве России, не потерявшим ни одного очка.