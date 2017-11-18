Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|18 ноя 2017|19:15
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Спорт | Спортивная Пенза триумфально вступила в общественное движение Putin Team

18.11.2017|18:12
Печать

На ледовой площадке «Дизель-Арены» прошел исторический хоккейный матч между сборными регионального правительства и звезд национального спорта. Этим поединком спортивная Пенза выразила солидарность общественному движению Putin Team, организованному Александром Овечкиным.

На открытии матча присутствовали звезды советского хоккея Александр Кожевников, братья Голиковы, Владимир Мышкин и много других узнаваемых лиц. Трибуны ледовой арены были заполнены до отказа.

«Да здравствует Родина наша - Россия! Да здравствует Пензенский регион! Да здравствует президент России! С праздником!» - поздравил всех присутствующих глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Прозвучал свисток арбитра, и ледовые дружины бросились в бой. Уже через несколько минут от начала игры пензенские чиновники открыли счет. Третью шайбу в створ ворот забросил губернатор Иван Белозерцев, выступавший под номером 58.

Звездные гости хоть и пытались догнать пензенскую команду, но сделать этого не смогли. Со счетом 8:7 сурская дружина обыграла именитых соперников.

0
0
0
0
 
Гость|18.11.2017 19:08|

трибуны были "заполнены"

Гость|18.11.2017 19:10|

penzainform.ru писал(a):

Этим поединком спортивная Пенза выразила солидарность общественному движению
Olympic out

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!