18.11.2017 | 18:12

На ледовой площадке «Дизель-Арены» прошел исторический хоккейный матч между сборными регионального правительства и звезд национального спорта. Этим поединком спортивная Пенза выразила солидарность общественному движению Putin Team, организованному Александром Овечкиным.

На открытии матча присутствовали звезды советского хоккея Александр Кожевников, братья Голиковы, Владимир Мышкин и много других узнаваемых лиц. Трибуны ледовой арены были заполнены до отказа.

«Да здравствует Родина наша - Россия! Да здравствует Пензенский регион! Да здравствует президент России! С праздником!» - поздравил всех присутствующих глава Пензенской области Иван Белозерцев.

Прозвучал свисток арбитра, и ледовые дружины бросились в бой. Уже через несколько минут от начала игры пензенские чиновники открыли счет. Третью шайбу в створ ворот забросил губернатор Иван Белозерцев, выступавший под номером 58.

Звездные гости хоть и пытались догнать пензенскую команду, но сделать этого не смогли. Со счетом 8:7 сурская дружина обыграла именитых соперников.