18.11.2017 | 17:32

Более 170 человек стали участниками открытого городского турнира по русским шашкам, который 11 канал провел во Дворце спорта «Рубин».

«Мы организовали этот чемпионат для того, чтобы, во-первых, популяризировать такую игру, как шашки, во-вторых, чтобы вы могли (а кто-то и всей семьей) хорошо провести время», - рассказал главный редактор 11 канала Владимир Белов.

«Я очень рад, что пришло так много народу, особенно детей. Дети обязательно должны играть в шашки, это развивает умственную деятельность. Тот, кто хорошо играет в шашки, хорошо учится», - поделился мнением участник турнира Лев Сусович.

Состязания проводились по швейцарской системе: сильные играли с сильными, а слабые со слабыми.

«Когда судья называет участника первым, то он играет белыми», - объяснил правила вице-президент областной федерации шашек Алексей Самойлов.

Чем хороши шашки, так это тем, что возраст для занятий этой игрой абсолютно никакого значения не имеет.

«Я по радио узнал, что сегодня проходит городской турнир по шашкам, и мне стало очень интересно попробовать свои силы в этом виде спорта. В детстве играл с мамой и папой в основном, а сейчас захотелось проверить, на каком я уровне», - рассказал участник турнира Максим Лазарев.

Партнером турнира выступил интернет-магазин электроники и бытовой техники «Ситилинк», который предоставил призы для лучших шашистов.

В результате напряженных баталий, которые длились более пяти часов, победителям достались цифровой фотоаппарат, смартфон, а также другие ценные и памятные подарки от 11 канала.