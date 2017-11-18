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Спорт | 19 ноября на «Дизель-Арене» состоится турнир Fight Nights Global 79

18.11.2017|18:33
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В Пензе 20 бойцов из России, Белоруссии, Чехии, Украины и Бразилии выступят на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79.

«Поединки проходят в формате трех раундов по пять минут. Это бои настоящих профессионалов. Главный бой вечера - поединок, который продолжается пять раундов», - рассказал организатор турнира Камил Гаджиев.

В главном поединке за чемпионский пояс сразятся двое россиян - Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.

А вот белорусу Алексею Кудину будет противостоять чех Виктор Пешта, это также бой тяжеловесов.

«Я считаю, что подготовился к этому бою очень хорошо, чувствую себя уверенным в своей победе. Я немного сбросил лишнего веса (около шести килограммов), чтобы стать легче, но физическую форму оставил на уровне», - поделился Алексей Кудин.

Турнир Fight Nights Global 79 состоится в воскресенье, 19 ноября, на «Дизель-Арене».

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Гость|18.11.2017 19:07|

главном поединке за чемпионский пояс сразятся двое россиян - Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.

У Сергея Павловича фамилия какая?

Кирилл ..Сидельников тоже надо с отчеством писать

Гость|18.11.2017 19:08|

Девочки будут драться?

Гость|18.11.2017 19:13|

Сергей ПавлОвич, умник ты наш, а не ПАвлович

Имя: Гость
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