В Пензе 20 бойцов из России, Белоруссии, Чехии, Украины и Бразилии выступят на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79.
«Поединки проходят в формате трех раундов по пять минут. Это бои настоящих профессионалов. Главный бой вечера - поединок, который продолжается пять раундов», - рассказал организатор турнира Камил Гаджиев.
В главном поединке за чемпионский пояс сразятся двое россиян - Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.
А вот белорусу Алексею Кудину будет противостоять чех Виктор Пешта, это также бой тяжеловесов.
«Я считаю, что подготовился к этому бою очень хорошо, чувствую себя уверенным в своей победе. Я немного сбросил лишнего веса (около шести килограммов), чтобы стать легче, но физическую форму оставил на уровне», - поделился Алексей Кудин.
Турнир Fight Nights Global 79 состоится в воскресенье, 19 ноября, на «Дизель-Арене».
главном поединке за чемпионский пояс сразятся двое россиян - Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.
У Сергея Павловича фамилия какая?
Кирилл ..Сидельников тоже надо с отчеством писать