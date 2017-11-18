18.11.2017 | 18:33

В Пензе 20 бойцов из России, Белоруссии, Чехии, Украины и Бразилии выступят на турнире по смешанным единоборствам Fight Nights Global 79.

«Поединки проходят в формате трех раундов по пять минут. Это бои настоящих профессионалов. Главный бой вечера - поединок, который продолжается пять раундов», - рассказал организатор турнира Камил Гаджиев.

В главном поединке за чемпионский пояс сразятся двое россиян - Сергей Павлович и Кирилл Сидельников.

А вот белорусу Алексею Кудину будет противостоять чех Виктор Пешта, это также бой тяжеловесов.

«Я считаю, что подготовился к этому бою очень хорошо, чувствую себя уверенным в своей победе. Я немного сбросил лишнего веса (около шести килограммов), чтобы стать легче, но физическую форму оставил на уровне», - поделился Алексей Кудин.

Турнир Fight Nights Global 79 состоится в воскресенье, 19 ноября, на «Дизель-Арене».