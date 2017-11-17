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Спорт | Пензенские пловцы выступят на чемпионате России в Казани

17.11.2017|11:54
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48 спортсменов представят Пензенскую область на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне. Соревнования пройдут с 18 по 22 ноября в казанском дворце водных видов спорта.

На чемпионат приедут 860 пловцов из 68 регионов страны. От Пензенской области заявлены Анастасия Фесикова, Виктория Андреева, Егор Павлов, Роман Ларин, Александр Харланов, Кирилл Мордашев и другие.

Участники состязаний разыграют 46 комплектов наград, результаты заплывов будут оцениваться по таблице очков FINA.

«Чемпионат России является квалификационным соревнованием для участия в чемпионате Европы по плаванию на короткой воде, который пройдет 13-17 декабря 2017 года в Копенгагене (Дания)», - сообщили в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта.

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