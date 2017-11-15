15.11.2017 | 09:17

Во вторник, 14 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду уступил чеховской «Звезде» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Гости открыли счет в первом периоде (1:0), во второй 20-минутке команды забросили в ворота друг друга по шайбе (2:1), а в третьем временном отрезке чеховцы довели разрыв до разгромного, еще трижды огорчив пензенского вратаря - 5:1.

«Звезда» останавливает «Дизель» в Пензе. Команда Андрея Сидоренко не воспользовалась шансом наконец ворваться в зону плей-офф», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Главный тренер желто-синих отметил, что в этот раз командной игры не получилось.

«Беззубо мы сыграли в атаке, были моменты такие, когда нужно было вовремя забивать. В то же время пропустили достаточно нелепые голы. Матч со «Звездой» откровенно провалили. Нужно делать выводы», - заявил Андрей Сидоренко.

16 ноября пензенцы примут на домашней площадке команду «КРС Хэйлунцзян», занимающую 20-ю строчку в турнирной таблице ВХЛ.