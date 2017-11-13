Победная серия «Дизеля» достигла трех игр, и пензенская команда уже вплотную подобралась к зоне плей-офф. Очередной поединок она провела против воскресенского «Химика».
Для хозяев начало матча сложилось удачно - уже на восьмой минуте Владислав Барулин забросил шайбу в ворота подмосковной дружины. И в дальнейшем преимущество дизелистов по броскам в створ ворот и опасным моментам было подавляющим, но голкипер «Химика» Денис Синиягин действовал выше всяких похвал.
На последних минутах матча гости устроили штурм ворот сурской команды, но сравнять счет не удалось - 1:0 в пользу желто-синих. Пензенцы взяли заветные три очка.
«Игра была напряженная. Я хочу поблагодарить ребят за эту победу и сказать спасибо зрителям за то, что пришли. Игроки вышли на лед сражаться, прекрасно зная, как играют «химики». Мы хотели добиться победы, и мы ее добились», - отметил главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко.
«Дизель» продвинулся на строчку вверх по турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующий поединок сурская дружина проведет во вторник против чеховской «Звезды».
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ДА ОНИ РАЗВЕ ХОТЬ РАЗ ПРОИГРЫВАЛИ,В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ???ПРО СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ Я УВЕРЕН ИМ НЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО-ТО СЛЫШАТЬ.
ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.