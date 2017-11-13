13.11.2017 | 16:26

Победная серия «Дизеля» достигла трех игр, и пензенская команда уже вплотную подобралась к зоне плей-офф. Очередной поединок она провела против воскресенского «Химика».

Для хозяев начало матча сложилось удачно - уже на восьмой минуте Владислав Барулин забросил шайбу в ворота подмосковной дружины. И в дальнейшем преимущество дизелистов по броскам в створ ворот и опасным моментам было подавляющим, но голкипер «Химика» Денис Синиягин действовал выше всяких похвал.

На последних минутах матча гости устроили штурм ворот сурской команды, но сравнять счет не удалось - 1:0 в пользу желто-синих. Пензенцы взяли заветные три очка.

«Игра была напряженная. Я хочу поблагодарить ребят за эту победу и сказать спасибо зрителям за то, что пришли. Игроки вышли на лед сражаться, прекрасно зная, как играют «химики». Мы хотели добиться победы, и мы ее добились», - отметил главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко.

«Дизель» продвинулся на строчку вверх по турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующий поединок сурская дружина проведет во вторник против чеховской «Звезды».