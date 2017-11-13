Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|19:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.92  |  $  59.18
 

Спорт | Пензенский «Дизель» вплотную приблизился к плей-офф

13.11.2017|16:26
Печать

Победная серия «Дизеля» достигла трех игр, и пензенская команда уже вплотную подобралась к зоне плей-офф. Очередной поединок она провела против воскресенского «Химика».

Для хозяев начало матча сложилось удачно - уже на восьмой минуте Владислав Барулин забросил шайбу в ворота подмосковной дружины. И в дальнейшем преимущество дизелистов по броскам в створ ворот и опасным моментам было подавляющим, но голкипер «Химика» Денис Синиягин действовал выше всяких похвал.

На последних минутах матча гости устроили штурм ворот сурской команды, но сравнять счет не удалось - 1:0 в пользу желто-синих. Пензенцы взяли заветные три очка.

«Игра была напряженная. Я хочу поблагодарить ребят за эту победу и сказать спасибо зрителям за то, что пришли. Игроки вышли на лед сражаться, прекрасно зная, как играют «химики». Мы хотели добиться победы, и мы ее добились», - отметил главный тренер хоккейного клуба «Дизель» Андрей Сидоренко.

«Дизель» продвинулся на строчку вверх по турнирной таблице Высшей хоккейной лиги. Следующий поединок сурская дружина проведет во вторник против чеховской «Звезды».

0
0
0
0
 
Гость|13.11.2017 18:34|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ДА ОНИ РАЗВЕ ХОТЬ РАЗ ПРОИГРЫВАЛИ,В ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ???ПРО СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ Я УВЕРЕН ИМ НЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО-ТО СЛЫШАТЬ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!