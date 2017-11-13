13.11.2017 | 09:11

В воскресенье, 12 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду одержал волевую победу над воскресенским «Химиком» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом периоде желто-синим усилиями Владислава Барулина удалось открыть счет в матче. Эта шайба стала единственной в игре - 1:0.

«Дизель» получил несколько шансов для того, чтобы увеличить разрыв в сете. Играя в численном большинстве, создавая один за другим моменты у ворот «Химика», так и не смогли довести дело до результативного взятия ворот», - сообщили в пресс-службе клуба.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что игра была напряженной и по-прежнему имеются проблемы с реализацией.

«Видно, что в конце не хватало свежести. Мы приехали с тяжелого выезда, на восстановление было всего три дня. Сейчас самое главное - восстановить ребят, будем готовиться к чеховской «Звезде», - отметил наставник.

В настоящее время после 22 матчей «Дизель» занимает 17-е место в турнирной таблице с 32 очками.