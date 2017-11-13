Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|10:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Дождь |
0oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Спорт | Пензенский «Дизель» одержал победу над воскресенским «Химиком»

13.11.2017|09:11
Печать

В воскресенье, 12 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду одержал волевую победу над воскресенским «Химиком» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом периоде желто-синим усилиями Владислава Барулина удалось открыть счет в матче. Эта шайба стала единственной в игре - 1:0.

«Дизель» получил несколько шансов для того, чтобы увеличить разрыв в сете. Играя в численном большинстве, создавая один за другим моменты у ворот «Химика», так и не смогли довести дело до результативного взятия ворот», - сообщили в пресс-службе клуба.

Главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко отметил, что игра была напряженной и по-прежнему имеются проблемы с реализацией.

«Видно, что в конце не хватало свежести. Мы приехали с тяжелого выезда, на восстановление было всего три дня. Сейчас самое главное - восстановить ребят, будем готовиться к чеховской «Звезде», - отметил наставник.

В настоящее время после 22 матчей «Дизель» занимает 17-е место в турнирной таблице с 32 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
0
0
0
0
 
Гость|13.11.2017 09:26|

да ладно!!!

НЕ ВЕРИМ!!!

лузеры не могут ничего выиграть, они созданы чтобы продувать и быть поводом бухать с горя голопузам.

Если эта "команда" выйдет в плей-офф, голопузики же совсем сопьются!

Гость|13.11.2017 10:04|

Ребята! ТРЕБУЕМ продолжения победной серии! Нужно научиться выигрывать дома -это ЖИЗНЕННО необходимо.

Гость|13.11.2017 10:04|

Гость писал(a):

Гость
ходишь на матчи посмотреть на голопузиков? Противный......))))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!