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Спорт | Пензенские спортсменки вызваны в сборную России по мини-футболу

13.11.2017|11:29
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14 и 15 ноября футболистки пензенского клуба «Лагуна-УОР» Ксения Олькова и Александра Чернова сыграют за сборную России по мини-футболу в товарищеских матчах с Испанией. Они выступят на позициях полевых игроков.

«Учебно-тренировочный сбор пройдет в красногорском отеле «Аквариум», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ЖМФК «Лагуна-УОР». Оттуда игроки отправятся в испанские города Алькасар-де-Сан-Хуан и Томельосо.

Наряду с пензенскими футболистками в команду вызвали 15 спортсменок из «МосПолитеха», подмосковного клуба «Снежана-Котельники», петербургской «Авроры», тюменского «Запсибколледжа», «Рязани-ВДВ» и чешской команды «Словацко».

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