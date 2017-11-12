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Спорт | Пензенский «Зенит» проиграл в последнем матче первенства по футболу

12.11.2017|11:07
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В субботу, 11 ноября, пензенский «Зенит» дома проиграл новомосковскому «Химику» в последнем, 17-м матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

На 13-й минуте в ворота хозяев был назначен штрафной, который соперники успешно реализовали, а на 19-й голкипер «Зенита» пропустил второй мяч.

«Казалось, игра сделана. Но «Зенит» не сдался, переломил ход игры, подал несколько угловых. В концовке тайма «Зенит» прижал соперника к воротам, имел несколько хороших подходов, голевых моментов, но не смог их реализовать - 1:2», - сообщается на сайте клуба.

Во втором тайме гостям удалось забить еще три мяча, пензенцы же лишь немного сократили отставание - 2:5.

«Это была последняя игра «Зенита» в нынешнем году. Весной 2018 года первенство возобновится, и 7 апреля наши футболисты примут на своем поле лидера - столичный «Арарат». Будем надеяться, что тренерский штаб «Зенита» и игроки проведут хорошую работу над ошибками, и весной мы увидим другую игру», - уточняется на сайте ФК «Зенит».

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Гость|12.11.2017 13:55|

penzainform.ru писал(a):

Будем надеяться, что тренерский штаб «Зенита» и игроки проведут хорошую работу над ошибками, и весной мы увидим другую игру»,
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ ПУСТАЯ ТРАТА НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ПОСТАВЛЕНА НА ПОТОК???ОНИ БУДУТ ВСЕГДА НА ДНЕ ТАК КАК У НАС ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ ДОРОГОЙ И РОДИТЕЛИ ЕГО НЕ ТЯНУТ.ПОЭТОМУ ДО ВЗРОСЛОЙ КОМАНДЫ ДОХОДЯТ ИГРОЧИШКИ,А НЕ РЕАЛЬНЫЕ ИГРОКИ.У ВСЕХ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ЗАВИСЕТЬ ОТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.

НА ГРАНИТ ПОЧЕМУ ХОДИЛИ(ОДНА ТРИБУНА ВСЕГДА НАБИВАЛАСЬ)?ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ИГРОКОВ ЗНАЛИ.ОНИ БЫЛИ МЕСТНЫМИ.ЮДИНЫХ И ОТЦА И СЫНА САМ ЛИЧНО ЗНАЛ,КОГДА ОНИ В ОБЩАГЕ НА МИНСКОЙ ЖИЛИ.ОНИ РЕАЛЬНО БЫЛИ ФАНАТИКАМИ.И МЫ ВСЕМ ДВОРОМ ХОДИЛИ НА ФУТБОЛ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Гость|12.11.2017 14:34|

ЗЕНИТ и ДИЗЕЛЬ должны быть распущены по домам на вольные хлеба .

Дармоеды народу не нужны !!!

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