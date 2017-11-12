12.11.2017 | 11:07

В субботу, 11 ноября, пензенский «Зенит» дома проиграл новомосковскому «Химику» в последнем, 17-м матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».

На 13-й минуте в ворота хозяев был назначен штрафной, который соперники успешно реализовали, а на 19-й голкипер «Зенита» пропустил второй мяч.

«Казалось, игра сделана. Но «Зенит» не сдался, переломил ход игры, подал несколько угловых. В концовке тайма «Зенит» прижал соперника к воротам, имел несколько хороших подходов, голевых моментов, но не смог их реализовать - 1:2», - сообщается на сайте клуба.

Во втором тайме гостям удалось забить еще три мяча, пензенцы же лишь немного сократили отставание - 2:5.

«Это была последняя игра «Зенита» в нынешнем году. Весной 2018 года первенство возобновится, и 7 апреля наши футболисты примут на своем поле лидера - столичный «Арарат». Будем надеяться, что тренерский штаб «Зенита» и игроки проведут хорошую работу над ошибками, и весной мы увидим другую игру», - уточняется на сайте ФК «Зенит».