В субботу, 11 ноября, пензенский «Зенит» дома проиграл новомосковскому «Химику» в последнем, 17-м матче первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр».
На 13-й минуте в ворота хозяев был назначен штрафной, который соперники успешно реализовали, а на 19-й голкипер «Зенита» пропустил второй мяч.
«Казалось, игра сделана. Но «Зенит» не сдался, переломил ход игры, подал несколько угловых. В концовке тайма «Зенит» прижал соперника к воротам, имел несколько хороших подходов, голевых моментов, но не смог их реализовать - 1:2», - сообщается на сайте клуба.
Во втором тайме гостям удалось забить еще три мяча, пензенцы же лишь немного сократили отставание - 2:5.
«Это была последняя игра «Зенита» в нынешнем году. Весной 2018 года первенство возобновится, и 7 апреля наши футболисты примут на своем поле лидера - столичный «Арарат». Будем надеяться, что тренерский штаб «Зенита» и игроки проведут хорошую работу над ошибками, и весной мы увидим другую игру», - уточняется на сайте ФК «Зенит».
penzainform.ru писал(a):ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ПОЧЕМУ ПУСТАЯ ТРАТА НАРОДНЫХ ДЕНЕГ ПОСТАВЛЕНА НА ПОТОК???ОНИ БУДУТ ВСЕГДА НА ДНЕ ТАК КАК У НАС ВЕСЬ ДЕТСКИЙ СПОРТ ДОРОГОЙ И РОДИТЕЛИ ЕГО НЕ ТЯНУТ.ПОЭТОМУ ДО ВЗРОСЛОЙ КОМАНДЫ ДОХОДЯТ ИГРОЧИШКИ,А НЕ РЕАЛЬНЫЕ ИГРОКИ.У ВСЕХ ДЕТЕЙ ДО 18 ЛЕТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ЗАВИСЕТЬ ОТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ РОДИТЕЛЕЙ.
НА ГРАНИТ ПОЧЕМУ ХОДИЛИ(ОДНА ТРИБУНА ВСЕГДА НАБИВАЛАСЬ)?ПОТОМУ ЧТО ВСЕ ИГРОКОВ ЗНАЛИ.ОНИ БЫЛИ МЕСТНЫМИ.ЮДИНЫХ И ОТЦА И СЫНА САМ ЛИЧНО ЗНАЛ,КОГДА ОНИ В ОБЩАГЕ НА МИНСКОЙ ЖИЛИ.ОНИ РЕАЛЬНО БЫЛИ ФАНАТИКАМИ.И МЫ ВСЕМ ДВОРОМ ХОДИЛИ НА ФУТБОЛ.
ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.