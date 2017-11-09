09.11.2017 | 09:06

В среду, 8 ноября, пензенский «Дизель» в последнем матче выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги разгромил новокузнецкий «Металлург».

Дизелисты первыми распечатали ворота соперника в самом конце стартовой 20-минутки, отличился Иван Воробьев - 1:0.

Во втором периоде пензенцы усилиями Павла Копытина, Владислава Барулина и опять же Ивана Воробьева еще трижды огорчили вратаря хозяев площадки, доведя счет до разгромного - 4:0.

В третьем временном отрезке «Металлургу» удалось сократить отрыв (2:4), но и желто-синие сумели забросить еще одну шайбу (она на счету Владислава Барулина) - 5:2.

«В нашей ситуации каждый матч очень важен, и я доволен, как команда сегодня играла, как работала на результат. Не думал, что забьем пять голов, обычно мы забивали один-два гола, сейчас прорвало. Дай бог, чтобы мы сохранили такую игру», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После этой победы пензенская команда поднялась на 18-ю строчку турнирной таблицы. В активе «Дизеля» 29 очков.