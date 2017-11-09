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Спорт | Пензенский «Дизель» разгромил «Металлург» в Новокузнецке

09.11.2017|09:06
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В среду, 8 ноября, пензенский «Дизель» в последнем матче выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги разгромил новокузнецкий «Металлург».

Дизелисты первыми распечатали ворота соперника в самом конце стартовой 20-минутки, отличился Иван Воробьев - 1:0.

Во втором периоде пензенцы усилиями Павла Копытина, Владислава Барулина и опять же Ивана Воробьева еще трижды огорчили вратаря хозяев площадки, доведя счет до разгромного - 4:0.

В третьем временном отрезке «Металлургу» удалось сократить отрыв (2:4), но и желто-синие сумели забросить еще одну шайбу (она на счету Владислава Барулина) - 5:2.

«В нашей ситуации каждый матч очень важен, и я доволен, как команда сегодня играла, как работала на результат. Не думал, что забьем пять голов, обычно мы забивали один-два гола, сейчас прорвало. Дай бог, чтобы мы сохранили такую игру», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После этой победы пензенская команда поднялась на 18-ю строчку турнирной таблицы. В активе «Дизеля» 29 очков.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|09.11.2017 09:52|

ЖИВУЩИЙ ПО СОСЕДСТВУ -ЧМОШНИК

Гость|09.11.2017 09:57|

Согласен

Гость|09.11.2017 10:25|

Обыграли наконец то хоть и Новокузнецкого Педалурга

Имя: Гость
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