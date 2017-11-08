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Спорт | Юные хоккеисты из Пензы вошли в число призеров на всероссийском турнире

08.11.2017|15:37
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Юные сурские хоккеисты стали призерами всероссийского турнира среди юношей 2008 года рождения. Эти соревнования ежегодно проходят в Нижегородской области. В этом году в них приняли участие 8 коллективов - из Тольятти, Самары, Перми, Пензы и других городов.

«Сильным мне никто не показался, все команды ровные. Только «Лада» и «Торпедо» нас обыграли. А преимущество наше в том, что мы техничные и играем в пас», - рассказал член команды, воспитанник СДЮШОР по хоккею Ярослав Бельденков.

На предварительном этапе пензенцы одолели хоккеистов из Рыбинска и Перми, но уступили сверстникам из тольяттинской «Лады». В полуфинале дизелисты встречались с хозяевами турнира, были близки к успеху, однако в серии послематчевых штрафных бросков точнее оказались соперники.

«Очень много удалений, на мой взгляд, не оправданных со стороны судейства. Но в целом, в любом случае, мне важнее не место, которое мы заняли, а чтобы ребята получали игровую практику и выполняли то, что я от них требую», - подчеркнул тренер-преподаватель СДЮШОР по хоккею Александр Храмов.

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