Домашняя серия «Дизеля» против саровской «Ракеты» в рамках первенства Поволжья среди юниоров получилась напряженной, но результативной. С самого начала обе команды демонстрировали яростный настрой на победу, однако основное время первой встречи завершилось вничью.
В овертайме нашим ребятам удалось реализовать атаку и забросить шайбу в ворота соперников, итог - 3:2.
«Если брать по игре и по таблице, то, конечно, наша команда сильнее. Здесь, в принципе, мы запланированные брать должны очки», - подчеркнул заместитель директора СДЮСШОР по хоккею Валерий Титов.
Второй день серии стал еще более насыщенным: соперники многократно атаковали ворота желто-синих и к концу первой 20-минутки уверенно лидировали. Но вскоре пензенцы взяли инициативу в свои руки и опередили «Ракету».
Конкурентам удалось выравнять счет за несколько минут до конца встречи и перевести игру в овертайм. Здесь удача была на стороне пензенцев, счет - 6:5. «Дизель» отпраздновал победу и заработал дополнительные очки.
Следующую серию матчей пензенские юниоры проведут на выезде 11 и 12 ноября с тольяттинской «Ладой».