07.11.2017 | 15:43

Домашняя серия «Дизеля» против саровской «Ракеты» в рамках первенства Поволжья среди юниоров получилась напряженной, но результативной. С самого начала обе команды демонстрировали яростный настрой на победу, однако основное время первой встречи завершилось вничью.

В овертайме нашим ребятам удалось реализовать атаку и забросить шайбу в ворота соперников, итог - 3:2.

«Если брать по игре и по таблице, то, конечно, наша команда сильнее. Здесь, в принципе, мы запланированные брать должны очки», - подчеркнул заместитель директора СДЮСШОР по хоккею Валерий Титов.

Второй день серии стал еще более насыщенным: соперники многократно атаковали ворота желто-синих и к концу первой 20-минутки уверенно лидировали. Но вскоре пензенцы взяли инициативу в свои руки и опередили «Ракету».

Конкурентам удалось выравнять счет за несколько минут до конца встречи и перевести игру в овертайм. Здесь удача была на стороне пензенцев, счет - 6:5. «Дизель» отпраздновал победу и заработал дополнительные очки.

Следующую серию матчей пензенские юниоры проведут на выезде 11 и 12 ноября с тольяттинской «Ладой».