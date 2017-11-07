07.11.2017 | 10:59

Пензенские спортсменки завоевали серебряные медали в групповых упражнениях на Всероссийских соревнованиях «Юные гимнастки».

Состязания стартовали во дворце спорта «Буртасы» 4 ноября и продлятся до 7-го числа.

Сборная Пензенской области, представляющая спортивное общество «Динамо», в многоборье набрала 30,800 балла.

Как сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой, первое место заняла команда ФСО профсоюзов «Россия» (31,800), замкнули тройку лидеров представительницы общества «Новая лига» (30,450).