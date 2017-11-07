07.11.2017 | 13:18

5 и 6 ноября пензенская «Юность» одержала две победы в Санкт-Петербурге над местным «Спартаком». Встречи проводились в рамках чемпионата России по баскетболу среди женских команд второго дивизиона Суперлиги.

«Решающими в обоих поединках оказались стартовые четверти. В первом матче наши девушки ее выиграли со счетом 29:17, что позволило в дальнейшем контролировать ход игры и уверенно довести ее до победы - 79:66», - сообщила пресс-атташе БК «Юность» Елена Никитина.

Во второй игре в первые десять минут пензячки ушли в отрыв - 24:4. «Последующие четверти не внесли каких-либо существенных изменений в ход встречи, и финальная сирена зафиксировала победу «Юности» - 76:52», - добавила Елена Никитина.

Отмечается, что самыми результативными в двух встречах оказались Александра Плясова, Полина Мартынова, Елена Мельникова и Арина Глазачева.

14 и 15 ноября пензенские баскетболистки встретятся с «Динамо-2» в Новосибирске.