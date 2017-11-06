06.11.2017 | 16:28

В понедельник, 6 ноября, пензенский «Дизель» в Ангарске одержал победу над местным «Ермаком» - 3:1.

В первом периоде в составе желто-синих отличились Давид Думбадзе и Никита Иванов. Хозяева льда смогли ответить пензенцам во втором отрезке матча. Однако развить успех подопечные Андрея Сидоренко им не позволили, а в заключительном периоде Владислав Барулин еще раз поразил ворота соперника.

«Дизель» прерывает серию неудач и вплотную подбирается к зоне плей-офф», - сообщили в пресс-службе клуба.

Главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко назвал состоявшуюся игру интересной и быстрой.

«Мы сегодня выстояли, хорошо сыграли в обороне, на контратаках. То, что планировали, нам удалось. В нашем положении важен каждый матч, плей-офф уже начался. Поэтому допустили минимум ошибок, и спасибо ребятам за терпение, за мужество», - отметил он.