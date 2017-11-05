05.11.2017 | 14:35

Во дворце единоборств «Воейков» сурские кикбоксеры определяли судьбу путевок на окружные состязания.

Участниками областного чемпионата и юношеского первенства стали более 60 атлетов. Среди них - победители и призеры кубка мира Даниил Заветдеев и Никита Богданов.

Соревнования проходили в двух дисциплинах - «лайт» и «фул-контакт».

«Нужно перехитрить соперника, поэтому самое главное - тактика, скорость. «Фул» больше рассчитан на удар, физику. Как говорится, глупый боксер - плохой боксер», - отметил Даниил Заветдеев.

Победителей и призеров определяли в десяти весовых категориях. Лучшие кикбоксеры в феврале отправятся в Саратов, где на окружных соревнованиях постараются завоевать право участвовать в чемпионате и первенстве страны.