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Спорт | В Пензе 60 кикбоксеров вступили в борьбу за путевки на окружные состязания

05.11.2017|14:35
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Во дворце единоборств «Воейков» сурские кикбоксеры определяли судьбу путевок на окружные состязания.

Участниками областного чемпионата и юношеского первенства стали более 60 атлетов. Среди них - победители и призеры кубка мира Даниил Заветдеев и Никита Богданов.

Соревнования проходили в двух дисциплинах - «лайт» и «фул-контакт».

«Нужно перехитрить соперника, поэтому самое главное - тактика, скорость. «Фул» больше рассчитан на удар, физику. Как говорится, глупый боксер - плохой боксер», - отметил Даниил Заветдеев.

Победителей и призеров определяли в десяти весовых категориях. Лучшие кикбоксеры в феврале отправятся в Саратов, где на окружных соревнованиях постараются завоевать право участвовать в чемпионате и первенстве страны.

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Гость|05.11.2017 15:08|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

Гость|05.11.2017 15:11|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

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