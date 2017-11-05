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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил красноярскому «Соколу» - 0:2

05.11.2017|10:03
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В субботу, 4 ноября, пензенский «Дизель» потерпел поражение от красноярского «Сокола» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом же периоде хозяевам площадки удалось дважды огорчить вратаря желто-синих Антона Кислицына. После этого главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко принял решение заменить голкипера на Олега Назарова.

Больше счет на табло не менялся. Итоговый результат - 2:0 в пользу «Сокола».

Андрей Сидоренко, комментируя игру, отметил, что его команду преследует бич - реализация моментов.

«Хромает, конечно, у нас завершение, и это все сказывается на результате. Чтобы голы были, нужно сыграть эффективно. Заменой вратаря в первом периоде я хотел встряхнуть команду. Назаров не пропустил, но мы забить так и не смогли», - констатировал наставник.

В настоящее время после 19 игр «Дизель» занимает 21-ю строчку в турнирной таблице с 23 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|05.11.2017 10:11|

Отлично!!!

Гость|05.11.2017 10:20|

Болельщики Дизеля ! К вам обращаюсь я . Сколько ещё вы будете поклоняться бездарям ? Не пора ли бойкотировать игры никчёмных людей до тех пор пока не научаться играть ?

Гость|05.11.2017 10:36|

Плей-офф не светит это точно уже!!!!очень слабо играют очень плохо играют , шайба не держится совсем

Гость|05.11.2017 10:44|

Опять лузеры продули.

Голопузы,вас еще не бесят ваши кумиры?

Где ж ваши хвалебные оды?

Ничего, скоро будет и у вас праздник - когда ваши криворукие будут на предпоследнем месте турнирной таблицы

Гость|05.11.2017 11:09|

Дормоеды!

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