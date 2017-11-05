05.11.2017 | 10:03

В субботу, 4 ноября, пензенский «Дизель» потерпел поражение от красноярского «Сокола» в рамках выездной серии регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом же периоде хозяевам площадки удалось дважды огорчить вратаря желто-синих Антона Кислицына. После этого главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко принял решение заменить голкипера на Олега Назарова.

Больше счет на табло не менялся. Итоговый результат - 2:0 в пользу «Сокола».

Андрей Сидоренко, комментируя игру, отметил, что его команду преследует бич - реализация моментов.

«Хромает, конечно, у нас завершение, и это все сказывается на результате. Чтобы голы были, нужно сыграть эффективно. Заменой вратаря в первом периоде я хотел встряхнуть команду. Назаров не пропустил, но мы забить так и не смогли», - констатировал наставник.

В настоящее время после 19 игр «Дизель» занимает 21-ю строчку в турнирной таблице с 23 очками.