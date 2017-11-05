05.11.2017 | 12:23

В субботу, 4 ноября, пензенский «Зенит» в Калуге сыграл вничью с местным одноименным клубом. Это был 16-й матч сурского коллектива в рамках первенства России по футболу среди команд - клубов ПФЛ (группа «Центр»).

«Несмотря на нулевой исход встречи, игра получилась динамичной и интересной. В целом команда сыграла компактно, показала хорошее движение, а в конце перехватила инициативу», - сообщается на официальном сайте «Зенита».

Отмечается, что с приходом нового тренерского штаба «Зенит» заметно прибавил в игре. Если под руководством Артема Куликова в 7 матчах было набрано 3 очка, то под руководством Владимира Радкевича уже 7.

«Заключительный матч 2017 года «Зенит проведет дома 11 ноября с новомосковским «Химиком», который в этом туре сыграл вничью (0:0) с лидером - «Араратом» - и опережает «Зенит» на два очка», - уточняется на сайте.

Матч пройдет на стадионе «Первомайский».