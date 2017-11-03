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Спорт | В Пензе в бильярдном турнире «Золотая лига» победил спортсмен из Москвы

03.11.2017|18:09
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Более 70 бильярдистов из 27 городов России приняли участие в стартовом этапе турнира под названием «Золотая лига». К участию в соревнованиях допускались только спортсмены старше 50 лет, причем это могли быть и профессиональные игроки, и любители.

Соревнования проходили по многоступенчатой системе, и в итоге до финала добрались москвич Валерий Чемоданов и Сергей Мамин из Великого Устюга.

Столичный спортсмен, действующий чемпион страны среди ветеранов, неожиданно для себя столкнулся с активным сопротивлением соперника: Мамин, проиграв первую партию, с огромным преимуществом победил во второй.

Третий отрезок матча отличался упорной борьбой противников, продолжавшейся около 2-х часов. Столичный бильярдист выиграл на последнем шаре со счетом 8:7. Это и предопределило конечный успех Валерия Чемоданова.

Москвич отпраздновал успех в финале первого этапа, счет 3:2 по партиям. Лучший из сурских мастеров кия, Александр Киреев, дошел до стадии четвертьфинала.

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