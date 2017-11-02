Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|2 ноя 2017|21:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  67.68  |  $  58.09
 

Спорт | В открытом турнире по шахматам примут участие дети от 5 до 16 лет

02.11.2017|19:15
Печать

Около двухсот юных интеллектуалов собрались в столице сурского края - стартовал открытый турнир по шахматам. В нем примут участие спортсмены от 5 до 16 лет из Пензы, Заречного, Кузнецка и Бессоновки.

«Главная цель нашего соревнования - популяризация шахмат среди детей, повышение их рейтинга и выполнение разрядов», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

Турнир пройдет по швейцарской системе: в течение нескольких дней каждый из участников сыграет 9 партий. По итогам встреч определят лучших спортсменов в 4-х различных категориях.

Для некоторых ребят это первые крупные состязания в жизни. Среди таких и Марат Куряев. Он начал заниматься шахматами месяц назад, однако уже надеется попасть в число лидеров.

«Меня научил дедушка. Секретов у меня нет, я просто думаю и нахожу», - рассказал юный шахматист.

Такой турнир традиционно проводят в дни школьных каникул.

0
0
0
0
 
Гость|02.11.2017 19:47|

Я приду посмотреть если гросмейтер Ося будет вести турнир.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!