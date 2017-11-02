02.11.2017 | 19:15

Около двухсот юных интеллектуалов собрались в столице сурского края - стартовал открытый турнир по шахматам. В нем примут участие спортсмены от 5 до 16 лет из Пензы, Заречного, Кузнецка и Бессоновки.

«Главная цель нашего соревнования - популяризация шахмат среди детей, повышение их рейтинга и выполнение разрядов», - отметил главный судья соревнований Олег Кучурин.

Турнир пройдет по швейцарской системе: в течение нескольких дней каждый из участников сыграет 9 партий. По итогам встреч определят лучших спортсменов в 4-х различных категориях.

Для некоторых ребят это первые крупные состязания в жизни. Среди таких и Марат Куряев. Он начал заниматься шахматами месяц назад, однако уже надеется попасть в число лидеров.

«Меня научил дедушка. Секретов у меня нет, я просто думаю и нахожу», - рассказал юный шахматист.

Такой турнир традиционно проводят в дни школьных каникул.