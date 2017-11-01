01.11.2017 | 16:36

В Пензе в четвертый раз проходят отборочные встречи Международного первенства по волейболу «ЛокоВолей». В город на Суре приехали спортсмены 2001 - 2002 года рождения из Свердловской, Нижегородской, Калининградской, Самарской областей, а также представители Удмуртии, Башкортостана и Мордовии.

«Это социальный проект, он нацелен на популяризацию спорта. Так как эти соревнования проводятся волейбольным клубом «Локомотив» из Новосибирска, то это и отсмотр перспективных игроков в профессиональный клуб», - рассказал инспектор соревнований Геннадий Задворнов.

Пензенские парни стараются показать себя с лучшей стороны. Сейчас их основная задача выйти в финал турнира, который состоится в Санкт-Петербурге в январе следующего года. Помимо российских команд в нем примут участие сборные Сербии, Болгарии, Китая, Монголии, Украины и Белоруссии.

Пензенцам попасть в эту стадию соревнований будет не просто.

«Мы боремся с такими командами, у которых есть свои академии, но у нас, к сожалению, пока нет при школе олимпийского резерва волейбольной секции, более того, даже нет своего волейбольного спортзала, волейбольной базы», - отметил президент Федерации волейбола Пензенской области Равиль Салюков.