01.11.2017 | 18:10

На станции юных техников № 1 прошли сразу два турнира. Пензенские школьники открыли сезон по авиамоделированию, а взрослые участники его завершили. Соревнования объединили для того, чтобы дети смогли оценить выступления более титулованных спортсменов, среди которых были представители Нижнего Новгорода и Мордовии.

Около пятидесяти участников соревновались в скорости и мастерстве пилотирования, а также представляли судьям уменьшенные копии авиамоделей. Те же, в свою очередь, оценивали их схожесть с оригиналом.

«Заражаются этим делом в детстве, когда сам спроектировал, сам своими руками сделал и запустил, и заканчивается это уже глубоко в пенсионном возрасте, когда уже голова кружится от вращений», - отметил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Владимир Григорьев.

Юрий Скидан уже третий раз на этом турнире. Говорит, что любовь к самолетам у него в генах, ведь папа мальчика - профессиональный летчик. У самого же Юры пока не всегда получается покорить небо.

«Главное в соревнованиях, чтобы самолет не разбился, потому что у меня были случаи, когда самолет разбивался. Обидно было, что строил, строил, а потом разбил самолет», - рассказал юный участник соревнований.

Осенние состязания по авиамодельному спорту в Пензе проводят ежегодно, несмотря на капризы погоды.