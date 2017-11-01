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Спорт | Мини-футболисты Пензы заняли второе место в межрегиональном турнире

01.11.2017|18:43
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Мини-футболисты, представлявшие пензенскую ДЮСШ № 8, остановились в шаге от победы на традиционном межрегиональном турнире.

Сурская команда совсем недавно стала призером поволжского футбольного первенства, поэтому времени на подготовку к баталиям на паркете было мало, к тому же, несколько игроков травмировались. И все же воспитанники спортшколы № 8 уверенно двигались к финалу.

На групповом этапе пензенцы выиграли у всех, кроме «Эвереста» из Полевского, - в этой встрече пензенцы уступили со счетом 1:3. И тем не менее, мини-футболисты попали в полуфинал, где устроили настоящее сражение с уральской командой «ВИЗ-Синарой». Основное время поединка закончилось вничью - 2:2, но в серии послематчевых пенальти пензенцы были точнее екатеринбуржцев и продолжили борьбу за трофей.

В финале команду ДЮСШ № 8 ждали старые знакомые из «Эвереста». На этот раз соперники не рисковали - играли от обороны, и до перерыва открыть счет они не сумели.

В начале второго тайма контратака гостей принесла успех, и после этого пошла открытая игра. Пензенцы имели большое преимущество, но спасти матч не удалось. Команда из Свердловской области выиграла со счетом 1:0 и завоевала главный приз соревнований.

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