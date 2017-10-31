31.10.2017 | 14:14

Три пензенских дзюдоиста завоевали награды на открытом турнире Самарской области среди юношей и девушек в возрасте до 13 лет памяти спортивного журналиста Владимира Кейлина.

В соревнованиях, которые проходили в понедельник, 30 октября, принимали участие около 300 спортсменов из Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской и Пензенской областей, а также Республики Башкортостан.

Как сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов, мальчики состязались в весовых категориях до 30 кг, до 34 кг, до 38 кг, до 42 кг, до 46 кг, до 50 кг, свыше 55 кг; девочки - до 28 кг, до 32 кг, до 36 кг, до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, свыше 52 кг.

В итоге в категории до 34 кг первое место занял Илья Алешечкин, а Вадим Ножкин и Рушан Дашкин взяли серебро в своем весе.