30.10.2017 | 09:15

В воскресенье, 29 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду уступил тюменскому «Рубину» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Пензенцы с первых минут задали высокий темп, много атаковали, но довести свои атаки до логического завершения так и не смогли. Гости, напротив, выдержали стартовый натиск и были более проворными на пятачке голкипера желто-синих Олега Назарова», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Второй период оказался переломным в игре: тюменцам удалось дважды огорчить пензенского вратаря. В третьей 20-минутке сурская команда сократила отрыв в счете, но на итоговый результат шайба, забитая Андреем Алексеевым, особо не повлияла - 2:1 в пользу «Рубина».

«Люди, которые приходят нам помогать из КХЛ, не понимают всей ответственности и не понимают, что здесь тоже нужно играть, нужно правильно играть на команду. Грубейшая ошибка повлияла на результат, тем более что нам голы даются с трудом. Серьезно хромает реализация, имеем моменты, а реализовать свои атаки в голы не можем», - прокомментировал игру подопечных главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После 18 игр пензенцы по-прежнему находятся на 20-м месте в турнирной таблице, но уже с 23 очками.