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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл тюменскому «Рубину» - 1:2

30.10.2017|09:15
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В воскресенье, 29 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду уступил тюменскому «Рубину» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

«Пензенцы с первых минут задали высокий темп, много атаковали, но довести свои атаки до логического завершения так и не смогли. Гости, напротив, выдержали стартовый натиск и были более проворными на пятачке голкипера желто-синих Олега Назарова», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Второй период оказался переломным в игре: тюменцам удалось дважды огорчить пензенского вратаря. В третьей 20-минутке сурская команда сократила отрыв в счете, но на итоговый результат шайба, забитая Андреем Алексеевым, особо не повлияла - 2:1 в пользу «Рубина».

«Люди, которые приходят нам помогать из КХЛ, не понимают всей ответственности и не понимают, что здесь тоже нужно играть, нужно правильно играть на команду. Грубейшая ошибка повлияла на результат, тем более что нам голы даются с трудом. Серьезно хромает реализация, имеем моменты, а реализовать свои атаки в голы не можем», - прокомментировал игру подопечных главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко.

После 18 игр пензенцы по-прежнему находятся на 20-м месте в турнирной таблице, но уже с 23 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|30.10.2017 09:35|

Отлично!!!

Гость|30.10.2017 09:37|

Так держать, ребята. Мы с вами!)

Гость|30.10.2017 09:38|

Болельщики...фиговы... Сколько вы будете свои машины бросать на проезжей части во время игр??? Для кого парковка сзади арены? Или не царское это дело потратить 5 минут на ходьбу??????????

Гость|30.10.2017 09:39|

Это не просто болельщики, а обыкновенные свиньи, которых полно среди всех слоев населения.

Имя: Гость
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