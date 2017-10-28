28.10.2017 | 18:14

В спорткомплексе «Рубин» открылся зимний легкоатлетический сезон. Здесь прошел 15-й фестиваль серии Гран-при «Здоровый город - здоровые люди». Это самые массовые соревнования в регионе.

«Мы проводим соревнования в дисциплинах: спортивная ходьба, толкание ядра, прыжки в длину - и в беговых видах: 30 м, 60, 200, 400, 800 и 1 500 м. Приехали 18 муниципальных образований Пензенской области и все наши пензенские клубы, которые развивают и популяризируют легкую атлетику», - отметил главный судья соревнований Владимир Антонов.

В соревнованиях принимали участие как самые маленькие спортсмены, пришедшие в легкую атлетику в этом году, так и атлеты мирового уровня.

Кандидату в мастера спорта Владимиру Виншу скоро 85 лет, он оказался самым пожилым участником Гран-при.

«Сказать, что это что-то дает мне для здоровья, - это значит ничего не сказать. Заниматься спортом должен каждый, пусть занимается не только спортом, но и просто физкультурой. Я вот занимаюсь спортом», - рассказал ветеран.

Владимир Владимирович на соревнованиях наравне с молодыми атлетами толкал ядро и участвовал в спортивной ходьбе.

Состязания имели тестовый характер.

«Здесь формируется сборная команда Пензенской области, здесь делается отбор на всероссийские соревнования памяти Алексея Махалина. Мы видим здесь ту перспективную молодежь, которая сегодня начала делать свои первые шаги в мире легкой атлетики», - добавил Владимир Антонов.