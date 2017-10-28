28.10.2017 | 16:47

Девятый, последний этап спартакиады регионального управления МВД завершился соревнованиями по самбо. В бою полицейские выяснили, кто из них лучше других владеет приемами самозащиты без оружия.

Самбо - один из самых популярных видов борьбы. В турнире приняли участие более 120 представителей различных подразделений.

«Это необходимо в нашей работе, потому что постоянно приходится сталкиваться с теми или иными ситуациями, когда нужно и применить боевые приемы борьбы, и за себя постоять. Даже в нерабочее время могут возникнуть ситуации, когда нужно будет защитить кого-то, кому-то помочь», - рассказал один из участников спартакиады Максим Курочкин.

«Это обеспечение личной безопасности сотрудников, обеспечение личной безопасности граждан, а также воспитание смелости, выносливости, решительности, инициативности, находчивости и, самое главное, воли, воли к победе», - отметил начальник отдела профессиональной подготовки УРЛС УМВД РФ по области Александр Кизеев.

За победу сражались как в личном, так и в командном зачете. Лучшие полицейские самбисты будут представлять Пензенский регион на всероссийских состязаниях.