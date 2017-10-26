26.10.2017 | 16:46

В четверг, 26 октября, в испанском Тенерифе стартовал молодежный чемпионат мира по карате WKF 2017 среди кадетов, юниоров и спортсменов U21. Честь России будет защищать спортсмен из Заречного Александр Сисин.

«В августе 2017 года он выиграл первенство страны и завоевал путевку на чемпионат в Испании», - уточнил специалист Управления общественных связей Заречного Владимир Кшуманев.

В соревнованиях примут участие более 1 700 человек из 109 стран мира. Это первенство станет отборочным перед третьими летними юношескими Олимпийскими играми, которые пройдут в Аргентине в октябре 2018 года.