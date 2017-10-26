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Спорт | Пензенские дзюдоисты сразятся за звание лучших на областном первенстве

26.10.2017|11:59
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28-29 октября во дворце единоборств «Воейков» пройдет первенство Пензенской области по дзюдо.

В соревнованиях примут участие 163 спортсмена в возрасте 13-15 лет, которые представляют клубы Пензы, Кузнецка, Каменки и Чаадаевки.

Дзюдоисты продемонстрируют навыки владения техникой 4 и 5 кю, а затем проведут поединки в весовых категориях.

«Наша задача заключается в выявлении сильнейших ребят в своих возрастных группах, которые будут представлять наш регион на первенстве Приволжского федерального округа», - сообщил президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

Источник — Фото Федерации дзюдо Пензенской области
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