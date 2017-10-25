25.10.2017 | 14:51

С 4 по 7 ноября во дворце спорта «Буртасы» состоятся Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Юные гимнастки».

Участницы в возрасте 11-12 лет, представляющие различные спортивные общества, будут выступать как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях (с пятью скакалками, а также пятью парами булав).

«Пензенскую область в индивидуальной программе представят Софья Доценко, Мария Давыдова, Елизавета Серебрякова, Ирина Чернова, Алена Захарова», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

Уже поступили заявки от 13 спортивных обществ: «Динамо», «Авангард», «Локомотив», «Триумф», «Вооруженные Силы РФ», «Буревестник», «Новая лига», МГФСО, «Спартак», «Юность России», «Русь», Ассоциация спортивных клубов России, ФСО профсоюзов «Россия».