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Спорт | Пензенские пловцы блестяще выступили окружном первенстве по плаванию

25.10.2017|16:09
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За два дня чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по плаванию на короткой воде пензенские спортсмены завоевали более 20 наград различного достоинства. Состязания проходят во дворце спорта «Сура».

По несколько золотых медалей уже завоевали Егор Павлов, Александр Харланов, Роман Ларин, Виктория Андреева, Илья Еремин. В числе победителей и призеров и многие другие сурские атлеты. Пензенский регион представляет 130 пловцов.

Данные окружные соревнования стали рекордными по числу участников: за право считаться лучшими борются свыше 700 человек.

«Эти старты являются отборочными сразу на три всероссийских соревнования. Ближайший из них - это чемпионат России, который пройдет в ноябре в Казани, и два всероссийских соревнования среди юношей и среди юниоров, которые состоятся в декабре», - рассказала заместитель главного судьи состязаний Ольга Суркова.

Прекрасно на коротких дистанциях показывают себя и пензенские юноши. Так, Сергей Исаев, кроме того, что выиграл золото, выполнил норматив мастера спорта России. Имена всех победителей и призеров станут известны 26 октября.

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