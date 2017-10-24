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Спорт | Пензячки привезли серебряные медали с чемпионата по фитнес-аэробике

24.10.2017|18:59
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Команда по фитнес-аэробике «Страйк» вернулась с чемпионата мира, который проходил в Голландии. С собой спортсменки привезли серебряные медали. Пензенские девушки оказались одними из лучших на планете в махах руками и ногами.

В чемпионате мира принимали участие команды из 17 стран. Конкуренция была огромной, но пензячки почти всех оставили позади.

«Мы чище, мы академичнее. Не зря же говорят: «Россия - лучший балет в мире», все-таки накладывает отпечаток хореографичность. Я и сама занималась художественной гимнастикой в Пензе, поэтому как-то отложилось», - поделилась мнением тренер команды по фитнес- аэробике «Страйк» Людмила Новиченко.

У фитнес-аэробики со степ-платформой свои непростые правила: затрачиваются огромные физические усилия, и это должно быть красиво.

«Наша задача - показать выполнение техники ног на степе. Есть базовые шаги, которые мы усложняем, добавляем хореографические куски, и из этого у нас получается упражнение. В упражнении должно быть определенное количество махов, которые показывают нашу гибкость», - рассказала капитан команды по фитнес-аэробике Кристина Тихонова.

Кстати, команда по фитнес-аэробике «Страйк» становится победителем и призером чемпионатов мира и Европы на протяжении 10 лет.

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Гость|24.10.2017 20:17|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

СПАСИБО ПРЕДЫДУЩЕМУ КОММЕНТАТОРУ ЗА ПОМОЩЬ.

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