24.10.2017 | 09:07

В понедельник, 23 октября, пензенский «Дизель» на домашней площадке проиграл карагандинской «Сарыарке» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Во втором периоде гости открыли счет и за 20 минут забросили в ворота хозяев сразу три шайбы. В третьем временном отрезке дизелистам усилиями Даниила Мироманова удалось сократить разрыв в счете и избежать тем самым сухого поражения. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Сарыарки».

Несмотря на поражение, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко счел этот матч одним из лучших в сезоне.

«Команда прибавила в движении, хоккеисты до последних минут были настроены на ворота соперника. Остались небольшие шероховатости в действиях и сочетаниях. Над этим сейчас и работаем на тренировках. Если будем играть так же агрессивно, результат обязательно придет», - высказал свое мнение наставник.

После 15 игр пензенский «Дизель» занимает 21-ю позицию в турнирной таблице с 19 очками. Между тем «Сарыарка» после 15 матчей расположилась на третьей строчке с 32 очками.