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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл «Сарыарке» на домашнем льду

24.10.2017|09:07
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В понедельник, 23 октября, пензенский «Дизель» на домашней площадке проиграл карагандинской «Сарыарке» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Во втором периоде гости открыли счет и за 20 минут забросили в ворота хозяев сразу три шайбы. В третьем временном отрезке дизелистам усилиями Даниила Мироманова удалось сократить разрыв в счете и избежать тем самым сухого поражения. Итоговый счет - 3:1 в пользу «Сарыарки».

Несмотря на поражение, главный тренер «Дизеля» Андрей Сидоренко счел этот матч одним из лучших в сезоне.

«Команда прибавила в движении, хоккеисты до последних минут были настроены на ворота соперника. Остались небольшие шероховатости в действиях и сочетаниях. Над этим сейчас и работаем на тренировках. Если будем играть так же агрессивно, результат обязательно придет», - высказал свое мнение наставник.

После 15 игр пензенский «Дизель» занимает 21-ю позицию в турнирной таблице с 19 очками. Между тем «Сарыарка» после 15 матчей расположилась на третьей строчке с 32 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|24.10.2017 09:24|

ну так что?

Когда уже разгонят это сборище?

Или днище еще не достигнуто, до предпоследнего места еще есть время?

Ждем убойных комментов от забухавших фанаток этой "команды"

Гость|24.10.2017 09:26|

Сидоренко, он такой, весёлый парень. За такие вот слова и за такой хоккей, его погнали из Беларуси, из Гомеля. Проиграть 1-3 и говорить, что это один из лучших матчей команды... Мда... тут надо иметь талант!!! :-)

Гость|24.10.2017 09:28|

Гость писал(a):

24.10.2017 09:24|

ну так что?

Когда уже разгонят это сборище?

Видимо сначала нужно выгнать защищающих её деятелей, имеющих доступ к областному бюджету.

Гость|24.10.2017 09:30|

Сидоренко лузер из лузеров, а не тренер.

Гость|24.10.2017 09:37|

penzainform.ru писал(a):

После 15 игр пензенский «Дизель» занимает 21-ю позицию в турнирной таблице
Мест всего 21 или все же 22?)))

Гость|24.10.2017 09:40|

penzainform.ru писал(a):

Если будем играть так же агрессивно, результат обязательно придет
скоро снег выпадет - вот и идите его клюшками чистить. Для этого вы возможно еще и пригодитесь. Будете агрессивно снег чистить, тем более он не сможет ответную шайбу забить.

Имя: Гость
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