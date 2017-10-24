24.10.2017 | 14:33

Хоккеисты «Дизеля» провели хорошую игру, но положительного результата так и не получили. С первых минут поединка против карагандинской «Сарыарки» пензенские форварды были нацелены на атаку, много комбинировали, создавали моменты у ворот соперника, но добиться успеха не смогли. А казахстанцы - наоборот, имея минимальные шансы, в нападении использовали их идеально, и после двух периодов гости вели в счете 3:0.

«Больше повезло, потому что соперник и в первом, и во втором периоде, ну и, естественно, в третьем периоде перебросал. Играли они... Я не знаю, я слово «правильно» не понимаю... Но хоккей, который не допускает ошибок, они вводили в зону, «садились» активно», - прокомментировал игру соперника главный тренер ХК «Сарыарка» Александр Соколов.

В самом начале третьей двадцатиминутки желто-синие наконец «распечатали» ворота азиатской команды, но большего добиться не удалось. Прекрасно играл голкипер «Сарыарки» Георгий Гелашвили, к тому же в одном из эпизодов ему помогла штанга - 1:3, пензенцы терпят поражение.

«Я думаю, что по динамике и по содержанию сегодня самая лучшая игра была в нашем исполнении. Большое спасибо еще и болельщикам, которые до конца нас поддерживали и гнали вперед. Если мы так и будем продолжать играть, результат обязательно придет», - отметил главный тренер пензенской команды Андрей Сидоренко.

Домашняя серия «Дизеля» продолжится в среду, его соперником станет еще один коллектив из Казахстана - усть-каменогорское «Торпедо».