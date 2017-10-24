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Спорт | Пензенские гимнастки стали призерами чемпионата Европы

24.10.2017|18:32
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Второе место на чемпионате Европы - первый крупный успех сурских граций на международном турнире по эстетической гимнастике. Соревнования по этому новому для России виду спорту проходили в Болгарии.

«Боролись в первую очередь с командами из России. Не с остальными командами - из Эстонии или Болгарии. Главной соперницей была русская команда «Калина», - отметила президент областной федерации эстетической гимнастики Елена Бочкарева.

Эстетическая гимнастика появилась в Пензе всего два года назад - это смесь из акробатики, танца, пластики. Выступают спортсменки единой командой из восьми человек и без предметов.

«Девочки ведь в групповом упражнении, значит должны делать все вместе, как одна. Из одного элемента выливается другой - девочки должны постоянно двигаться, не стоять на месте», - разъяснила специфику этого вида спорта капитан команды Анна Самородова.

«Показали все, что натренировали, все, что смогли. Старались», - рассказала гимнастка Полина Антропова.

Совсем скоро сурским грациям предстоит показать себя на чемпионате России, который пройдет в Пензе 8-10 декабря. Выступать дома всегда сложнее, уверяют спортсменки. Подвести свою школу никак нельзя.

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Гость|24.10.2017 20:14|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
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