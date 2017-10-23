23.10.2017 | 16:22

На стадионе «Запрудный» завершилось открытое первенство города по регби, стартовавшее в сентябре. Было заявлено больше 20 команд, их разделили на четыре возрастные категории. Сначала в борьбу вступили ребята 2003 года рождения, потом младшие, регбисты 9-10 лет.

«Правила детские - два тайма по 8 минут. Здесь нет назначаемых схваток, все свободно. Немножко упрощенные правила, от взрослых отличаются», - пояснил главный судья соревнований Александр Лыков.

Поскольку первенство открытое, в нем приняли участие ребята из Москвы, Казани, Перми. Многие команды состоят из игроков разных учебных заведений.

«Сначала была 51-я школа, и нам тренер сказал, что собрал еще 43-ю школу. Мы объединились и занимали вторые места», - рассказал капитан команды «Спартак» Данил Мисюряев.

На этих соревнованиях «Спартак» оказался на четвертом месте, на третьем - пензенские «Драконы», на втором - «Южное Тушино» из Москвы. Первой стала команда «Маори» из столицы Сурского края.