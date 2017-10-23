Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|23 окт 2017|20:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.56  |  $  57.47
 

Спорт | Пензенская команда победила в открытом первенстве по регби

23.10.2017|16:22
Печать

На стадионе «Запрудный» завершилось открытое первенство города по регби, стартовавшее в сентябре. Было заявлено больше 20 команд, их разделили на четыре возрастные категории. Сначала в борьбу вступили ребята 2003 года рождения, потом младшие, регбисты 9-10 лет.

«Правила детские - два тайма по 8 минут. Здесь нет назначаемых схваток, все свободно. Немножко упрощенные правила, от взрослых отличаются», - пояснил главный судья соревнований Александр Лыков.

Поскольку первенство открытое, в нем приняли участие ребята из Москвы, Казани, Перми. Многие команды состоят из игроков разных учебных заведений.

«Сначала была 51-я школа, и нам тренер сказал, что собрал еще 43-ю школу. Мы объединились и занимали вторые места», - рассказал капитан команды «Спартак» Данил Мисюряев.

На этих соревнованиях «Спартак» оказался на четвертом месте, на третьем - пензенские «Драконы», на втором - «Южное Тушино» из Москвы. Первой стала команда «Маори» из столицы Сурского края.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!