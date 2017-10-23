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Спорт | Пензенская команда по настольному теннису вошла в российскую Суперлигу

23.10.2017|14:33
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Дебютанты российской Суперлиги по настольному теннису достойно прошли стартовое испытание. Пензенская дружина, представляющая аграрный университет и детско-юношескую спортивную школу № 6, впервые в истории попала в столь значимую лигу.

В поединках с более опытными коллективами игроки без боя не сдавались. Лишь самарскому ЦСК ВВС они уступили со счетом 1:3, а все остальные поединки уложились в максимальные пять партий: клубу «Луч» из Владимира и нижегородскому «Локомотиву» проиграли 2:3, со счетом 3:2 одолели ЕСОНТ из Павловского Посада. Кроме того, пензенцам была присуждена техническая победа над санкт-петербургскими «Белыми молниями».

«Резервы, конечно, есть. Просто не все еще готовы: начало сезона, команда у нас молодая, и все в перспективе, можем бороться. Конечно, о самых больших победах еще рановато, но закрепиться в этой лиге мы вполне можем», - прокомментировал игру капитан пензенской дружины Сергей Пахомов.

Командный чемпионат России продолжится в декабре. Второй тур в рамках Суперлиги пройдет в Нижнем Новгороде.

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