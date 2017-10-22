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Спорт | В состав пензенского «Дизеля» вошел нападающий Никита Двуреченский

22.10.2017|09:56
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26-летний нападающий Никита Двуреченский, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, продолжит карьеру в Пензе: он подписал контракт с местным клубом «Дизель».

«Прошлый сезон Никита Двуреченский провел в Континентальной хоккейной лиге, где вместе с воспитанником пензенского хоккея Романом Людучин выступал в составе «Югры» из Ханты-Мансийска. Теперь они опять будут выступать в одной команде», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Хоккеисту предстоит выходить на лед под номером 69. Заключенный с ним контракт рассчитан до завершения текущего сезона.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|22.10.2017 10:32|

ну теперь заиграем

Гость|22.10.2017 10:45|

У папы этого хоккеиста "оченна большая база данных по игрокам", как говорил один местный чиновник от спорта.

Гость|22.10.2017 10:51|

Если дизель пошёл в разнос - ни двуреченские , ни триреченскиеуже не помогут .

Гость|22.10.2017 10:51|

Хахломордый отстой.

Имя: Гость
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