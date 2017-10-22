22.10.2017 | 09:56

26-летний нападающий Никита Двуреченский, чемпион мира среди молодежных команд 2011 года, продолжит карьеру в Пензе: он подписал контракт с местным клубом «Дизель».

«Прошлый сезон Никита Двуреченский провел в Континентальной хоккейной лиге, где вместе с воспитанником пензенского хоккея Романом Людучин выступал в составе «Югры» из Ханты-Мансийска. Теперь они опять будут выступать в одной команде», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Хоккеисту предстоит выходить на лед под номером 69. Заключенный с ним контракт рассчитан до завершения текущего сезона.