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Спорт | Юные скалолазы из Пензы отправятся на всероссийский чемпионат в Тюмень

21.10.2017|17:17
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В Пензе проходит чемпионат города по скалолазанию. В нем принимают участие около ста школьников с первого по девятый класс. Спортсмены соревнуются в шести возрастных группах, каждый преодолевает дистанцию на скорость. На этом турнире кто быстрее и выше, тот и сильнее.

«Здесь идет и очень сильная координация, которая в жизни ему будет нужна хоть в чем: и коньки и лыжи, любой вид. Сила рук очень идет. В скалолазании развивается все: и руки, и ноги, и тело полностью», - рассказал о пользе этого вида спорта главный судья турнира Александр Лисицкий.

Добавим, что скалолазание недавно включили в программу Олимпийских игр, после чего интерес к этому виду спорта стал расти во всем мире. Например, в России чаще начали проводить национальные чемпионаты. Один из последних состоялся в Крыму, там десятилетний Владислав Лисицкий выполнил первый взрослый разряд по скалолазанию.

«Я тренируюсь уже три или два года. Поначалу, когда я в первый раз лез, было страшно. А сейчас уже нет», - поделился юный спортсмен.

После городского турнира некоторые из этих школьников отправятся на чемпионат России по скалолазанию в Тюмень.

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