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Спорт | Юные регбисты из Пензы поборются в открытом первенстве

20.10.2017|18:37
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На стадионе «Запрудный» проходит открытое первенство Пензы по регби. В очередной день турнира сражались спортсмены 2005-2006 года рождения. Это финальные встречи, в них приняли участие восемь команд, одна из которых из Перми.

«Играют они по 12 человек в поле. Это уже более взрослое регби для детей, игры становятся более интересные и более упорные. То есть по 12 человек тяжелее играть, чем по 8», - рассказал тренер-преподаватель отделения регби ДЮСШ № 8 г. Пензы Михаил Анисимов.

В итоге победителем в этой возрастной группе стала команда «Маори», второе место у «Центра» и третьи - «Арбековские тигры». А в воскресенье на «Запрудном» пройдут последние игры открытого первенства. Сразятся самые маленькие регбисты 2007-2008 года рождения.

«Приезжают четыре команды: «Южное Тушино» (Москва), «Долгопрудный» (Подмосковье), Пермь приезжает и команда Казани. Плюс наши семь команд на местном уровне. Это новенькие дети, которых мы только что набрали, и те, которые занимаются год-два. Тоже будет очень интересно», - заключил Михаил.

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