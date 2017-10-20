20.10.2017 | 18:37

На стадионе «Запрудный» проходит открытое первенство Пензы по регби. В очередной день турнира сражались спортсмены 2005-2006 года рождения. Это финальные встречи, в них приняли участие восемь команд, одна из которых из Перми.

«Играют они по 12 человек в поле. Это уже более взрослое регби для детей, игры становятся более интересные и более упорные. То есть по 12 человек тяжелее играть, чем по 8», - рассказал тренер-преподаватель отделения регби ДЮСШ № 8 г. Пензы Михаил Анисимов.

В итоге победителем в этой возрастной группе стала команда «Маори», второе место у «Центра» и третьи - «Арбековские тигры». А в воскресенье на «Запрудном» пройдут последние игры открытого первенства. Сразятся самые маленькие регбисты 2007-2008 года рождения.

«Приезжают четыре команды: «Южное Тушино» (Москва), «Долгопрудный» (Подмосковье), Пермь приезжает и команда Казани. Плюс наши семь команд на местном уровне. Это новенькие дети, которых мы только что набрали, и те, которые занимаются год-два. Тоже будет очень интересно», - заключил Михаил.