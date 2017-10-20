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Спорт | В Пензе «Дизелист» обыграл «Белгород» - 2:1

20.10.2017|11:07
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В четверг, 19 октября, «Дизелист» в домашнем матче взял реванш у «Белгорода», обыграв его со счетом 2:1.

В составе пензенской команды отличились Никита Пушенко и Кирилл Кокшин. Первый поразил ворота соперника в стартовом отрезке - на 4-й минуте, второй - в серии буллитов, которая была назначена после того, как сначала основное время, а затем и овертайм закончился с ничейным счетом.

В послематчевом комментарии главный тренер ХК «Дизелист» Алексей Ваулин отметил, что у него есть претензии к нападающим.

«Мы разбазарили слишком много моментов на подступах к воротам соперника. Так играть нельзя, если, конечно, игроки «Дизелиста» намерены продолжать выступать за пензенский клуб. Будем разбирать оба матча, но без забитых голов побед не бывает.

У нас нет нужной нацеленности на ворота соперника. Этот момент игры меня как наставника команды очень волнует. Нам нужно работать над реализацией», - цитирует пресс-служба ХК «Дизель» Алексея Ваулина.

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Гость|20.10.2017 11:50|

Чувствую Ваулин в следующим сезоне будет тренировать уже Дизель

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