20.10.2017 | 11:07

В четверг, 19 октября, «Дизелист» в домашнем матче взял реванш у «Белгорода», обыграв его со счетом 2:1.

В составе пензенской команды отличились Никита Пушенко и Кирилл Кокшин. Первый поразил ворота соперника в стартовом отрезке - на 4-й минуте, второй - в серии буллитов, которая была назначена после того, как сначала основное время, а затем и овертайм закончился с ничейным счетом.

В послематчевом комментарии главный тренер ХК «Дизелист» Алексей Ваулин отметил, что у него есть претензии к нападающим.

«Мы разбазарили слишком много моментов на подступах к воротам соперника. Так играть нельзя, если, конечно, игроки «Дизелиста» намерены продолжать выступать за пензенский клуб. Будем разбирать оба матча, но без забитых голов побед не бывает.

У нас нет нужной нацеленности на ворота соперника. Этот момент игры меня как наставника команды очень волнует. Нам нужно работать над реализацией», - цитирует пресс-служба ХК «Дизель» Алексея Ваулина.