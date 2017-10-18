18.10.2017 | 15:37

В Пензе подвели итоги первенства Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, которое проходило во дворце спорта «Буртасы» с 16 по 18 октября.

Пензенцы Иван Шкуров, Джабраил Селимов, Иван Мацуненко, Исмаил Гульмаяров, Егор Лаврин и Артем Царев заняли второе место в командном первенстве. Они уступили лишь коллективу из Татарстана и опередили Самарскую область.

В личном зачете Иван Мацуненко завоевал два золота в упражнениях на кольцах и коне-махе и бронзу в многоборье по программе 1-го разряда.

Иван Шкуров стал лучшим в опорном прыжке и вторым на брусьях и в вольных упражнениях. Джабраил Селимов взял серебро на перекладине.

У девушек по программе 1-го разряда Ангелина Косынкина удостоилась двух бронзовых медалей - в опорном прыжке и вольных упражнениях.

«По программе 2-го разряда пять медалей завоевал Артем Царев: четыре серебра (вольные упражнения, брусья, опорный прыжок, перекладина) и одну бронзу (в упражнении на кольцах). Исмаил Гульмаяров стал вторым в упражнении на коне-махе», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

Таким образом, пензенские гимнасты прошли в финал первенства России, которое состоится в ноябре. На соревнованиях выступят семь сурских спортсменов.