17.10.2017 | 17:34

Стартовал официальный сезон в Пензенской любительской хоккейной лиге. По традиции точкой отсчета стал матч за Кубок открытия, в котором встретились две лучшие команды прошлого чемпионата.

Мотивированность у обоих коллективов была запредельной: «Вольный» был намерен доказать, что не зря два года подряд становился сильнейшим в дивизионе, а «Метеор» пытался взять реванш за обидное поражение в финальной серии.

Первый поединок в сезоне получился очень упорным. Команды дисциплинированно охраняли свои владения, и зрителям заброшенной шайбы пришлось ждать почти два периода. В итоге в ворота метеоровцев был назначен буллит, который реализовал Роман Зинин.

Заключительная 20-минутка проходила в нервной обстановке, и на площадке даже возникали потасовки. Но это никак не повлияло на счет, он не изменился: «Вольный» победил 1:0 и заработал первые очки в чемпионате.

Скоро в борьбу вступят и остальные участники чемпионата. Всего в сезоне-2017/18 в любительскую лигу «А» заявились 10 команд.