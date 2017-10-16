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Спорт | «Юность» успешно стартовала в российском чемпионате по баскетболу

16.10.2017|17:33
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Баскетбольный клуб «Юность» стартовал в российском чемпионате с двух разгромных побед.

Соперником местной дружины стал дубль ивановского «Динамо». Молодая команда никакого сопротивления организовать не смогла - в первом поединке серии пензячки заработали преимущество в 20 очков уже к большому перерыву. Самой меткой была Дарья Польникова, в итоге набравшая 22 балла за результативность. В последней четверти «Юность» играла менее активно, однако крупной победы добились легко - 90:60.

Повторный поединок проходил по тому же сценарию: хозяйки вновь стали уходить в отрыв с первых минут. На этот раз роль главного бомбардира исполняла Арина Глазачева, забившая пять 3-очковых и набравшая 26 очков. Финальная сирена зафиксировала огромное превосходство «Юности» - 83:43.

По результатам состязаний команда вышла на первое место в турнирной таблице Суперлиги Д2. Следующая домашняя серия игр против дубля ногинского «Спартака» пройдет в среду и четверг.

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