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Спорт | Пензенские волейболистки удачно завершили домашний тур

16.10.2017|18:01
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Волейболистки «Университета-Визита», неудачно начав домашний тур, победно его завершили. После поражений от команд из Ижевска, Рязани, Казани пензячки серьезно настраивались на последнюю игру - против самарской «Искры». Волжанки шли в таблице с 100%-м результатом, но в поединке против хозяек площадки не смогли продолжить выигрышную серию.

Пензенские студентки проявили характер в первом сете, победив со счетом 25:23. Следующие отрезки складывались также нелегко. Но счет в пользу «Университета-Визита» - 25:22, 25:20 и 3:0 по партиям.

«Соперницы нам известные все, кроме команды из Казани, которые представляют сборную России, до 17 лет девушки. Но в принципе у нас амбициозные планы каждый сезон, поэтому, я считаю, ничего фатального не случилось. Будем налаживать игру - и результат придет», - пояснил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Гагин.

Пока «Университет-Визит» с четырьмя очками идет на предпоследнем месте в таблице. В этом сезоне чемпионат проходит по туровой системе, поэтому каждая из команд по очереди будет принимать соперниц по своей подгруппе.

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Гость|16.10.2017 18:52|

Очень слабые, игры совсем нет. Зрители плевались весь турнир от этого ужаса!

Гость|16.10.2017 19:32|

проиграл тренер своими "умными" тактическими заменами,команда так себе "на троечку" нет нормального пасыря "дочка" раньше и не хватала звезд с неба а сечас едва ноги таскает. Папулька в восторге.Что еще ждать скоро загнется вся эта"команда"

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