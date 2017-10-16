Волейболистки «Университета-Визита», неудачно начав домашний тур, победно его завершили. После поражений от команд из Ижевска, Рязани, Казани пензячки серьезно настраивались на последнюю игру - против самарской «Искры». Волжанки шли в таблице с 100%-м результатом, но в поединке против хозяек площадки не смогли продолжить выигрышную серию.
Пензенские студентки проявили характер в первом сете, победив со счетом 25:23. Следующие отрезки складывались также нелегко. Но счет в пользу «Университета-Визита» - 25:22, 25:20 и 3:0 по партиям.
«Соперницы нам известные все, кроме команды из Казани, которые представляют сборную России, до 17 лет девушки. Но в принципе у нас амбициозные планы каждый сезон, поэтому, я считаю, ничего фатального не случилось. Будем налаживать игру - и результат придет», - пояснил главный тренер ВК «Университет-Визит» Александр Гагин.
Пока «Университет-Визит» с четырьмя очками идет на предпоследнем месте в таблице. В этом сезоне чемпионат проходит по туровой системе, поэтому каждая из команд по очереди будет принимать соперниц по своей подгруппе.
Очень слабые, игры совсем нет. Зрители плевались весь турнир от этого ужаса!